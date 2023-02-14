Два літаки та 740 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії за добу

За даними на ранок вівторка, 14 лютого, українські військові ліквідували за добу 740 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 139 080 військових. Крім того, ЗСУ знищили два ворожі літаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.23 орієнтовно склали:
Як повідомлялося, ЗСУ знищили два військові літаки російських військ - бомбардувальник Су-24М і штурмовик Су-25.
Нагадаємо, російські війська зазнали серйозних втрат біля Вугледара Донецької області та продовжують спроби наступу в районі Бахмута.
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