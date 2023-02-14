Два самолета и 740 оккупантов: Генштаб назвал потери России за сутки

По данным на утро вторника, 14 февраля, украинские военные ликвидировали за сутки 740 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 139 080 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили два вражеских самолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.02.23 ориентировочно составили:
Как сообщалось, ВСУ уничтожили два военных самолета российских войск - бомбардировщик Су-24М и штурмовик Су-25.
Напомним, российские войска понесли серьезные потери возле Угледара Донецкой области и продолжают попытки наступления в районе Бахмута.
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