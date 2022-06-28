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Два крупнейших производителя бытовой техники уходят из России: о ком речь

Фото: производитель бытовой техники Indesit (whirlpoolcorp.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Американская компания Whirlpool Corporation, владеющая торговыми марками Indesit и Hotpoint, продаст свои активы в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

Отмечается, что турецкая компания Arcelik уже подписала соглашение с Whirlpool EMEA S.p.A о покупке ее российских активов - АО "Индезит Интернэшнл" и ООО "Вирлпул Рус".

По итогам сделки Arcelik получит производственные мощности в Липецке. Сумма сделки предварительно оценивается в 220 млн евро.

Ранее стало известно, что американская компания по производству спортивной одежды Nike объявила, что полностью уходит из России.

Также недавно российский рынок покинула крупнейшая в мире сеть кофеен Starbucks.

Однако, по словам главы МИД Укрианы Дмитрия Кулебы, более 500 иностранных компаний все еще работают в РФ.

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