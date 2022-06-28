RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Два найбільших виробника побутової техніки йдуть з Росії: про кого мова

Фото: виробник побутової техніки Indesit (whirlpoolcorp.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Американська компанія Whirlpool Corporation, що володіє торговими марками Indesit і Hotpoint, продасть свої активи в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

Відзначається, що турецька компанія Arcelik вже підписала угоду з Whirlpool EMEA Spa про покупку її російських активів - АТ "Індезіт Інтернешнл" і ТОВ "Вірлпул Рус".

За підсумками операції Arcelik отримає виробничі потужності в Липецьку. Сума операції попередньо оцінюється в 220 млн євро.

Раніше стало відомо, що американська компанія з виробництва спортивного одягу Nike оголосила, що повністю йде з Росії.

Також нещодавно російський ринок покинула найбільша в світі мережа кав'ярень Starbucks.

Однак, за словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, більше 500 іноземних компаній все ще працюють в РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація