Два найбільших виробника побутової техніки йдуть з Росії: про кого мова

Американська компанія Whirlpool Corporation, що володіє торговими марками Indesit і Hotpoint, продасть свої активи в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інтерфакс ".

Відзначається, що турецька компанія Arcelik вже підписала угоду з Whirlpool EMEA Spa про покупку її російських активів - АТ "Індезіт Інтернешнл" і ТОВ "Вірлпул Рус".

За підсумками операції Arcelik отримає виробничі потужності в Липецьку. Сума операції попередньо оцінюється в 220 млн євро.