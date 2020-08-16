Два крупнейших предприятия присоединились к забастовке в Беларуси

Еще два крупных предприятия присоединились к массовой забастовке в Беларуси. Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе Нафтан и ОАО "Беларуськалий".

Об этом сообщает tut.by.

Сообщается, что "Беларуськалий" присоединится к общенациональной забастовке с 08:00 17 августа 2020 года. Предприятие остановит все горнодобывающие и проходческие комплексы, а также обогатительные фабрики и вспомогательные цеха.

Среди требований - освобождение всех политзаключенных и участников протестов, незамедлительная отставка Александра Лукашенко, проведение честных выборов с открытым подсчетом голосов с участием независимых наблюдателей и так далее.

Вдобавок к этим требованиям работники "Нафтана" добиваются отставки ЦИК во главе с Лидией Ермошиной. Бессрочная забастовка на заводе будет проходить ежедневно в период с 12:00 до 15:00. В случае невыполнения всех требований коллектив остановит технологический процесс.

Напомним, на этой неделе забастовки проходили на Минском тракторном заводе, метрополитене, автомобильных заводах МАЗ и БелАЗ, а также на десятках других предприятий.

Рабочие коллективы выступают в поддержку мирных протестов в Беларуси и солидарны с участниками демонстраций.