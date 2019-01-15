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Два игрока "Динамо" попали в список самых перспективных в Лиге Европы

Новости » Спорт    15.01.2019 - 17:29
Два игрока "Динамо" попали в список самых перспективных в Лиге Европы
Фото: Николай Шапаренко (twitter.com/dynamokyiv)

В УЕФА оценили молодых футболистов

Лига Европы УЕФА опубликовала видео подборку самых перспективных игроков группового этапа турнира. Соответствующий список опубликован в официальном Twitter-аккаунте.

В их числе оказались полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко и защитник киевского клуба Виталий Миколенко. 20-летний Шапаренко провел три матча на групповой стадии турнира, в которых забил один мяч. На счету 19-летнего Миколенко - 4 матча, гол и одна результативная передача.

Также в этот список вошли такие игроки, как Сэмюэл Чуквуэзе ("Вильярреал"), Кай Хавертц ("Байер"), Каллум Хадсон-Одои ("Челси"), Сандер Берге ("Генк"), Амаду Айдара ("Зальцбург"/"РБ Лейпциг"), Дани Ольмо ("Динамо" Загреб), Эмил Смит-Роу ("Арсенал"), Лука Йович ("Айнтрахт") и Исмаила Сарр ("Ренн").

Напомним, ранее УЕФА включил гол полузащитника киевского "Динамо" Виктора Цыганкова в число лучших на групповом этапе Лиги Европы.

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