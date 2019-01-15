Два игрока "Динамо" попали в список самых перспективных в Лиге Европы

В УЕФА оценили молодых футболистов
Лига Европы УЕФА опубликовала видео подборку самых перспективных игроков группового этапа турнира. Соответствующий список опубликован в официальном Twitter-аккаунте.
В их числе оказались полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко и защитник киевского клуба Виталий Миколенко. 20-летний Шапаренко провел три матча на групповой стадии турнира, в которых забил один мяч. На счету 19-летнего Миколенко - 4 матча, гол и одна результативная передача.
Также в этот список вошли такие игроки, как Сэмюэл Чуквуэзе ("Вильярреал"), Кай Хавертц ("Байер"), Каллум Хадсон-Одои ("Челси"), Сандер Берге ("Генк"), Амаду Айдара ("Зальцбург"/"РБ Лейпциг"), Дани Ольмо ("Динамо" Загреб), Эмил Смит-Роу ("Арсенал"), Лука Йович ("Айнтрахт") и Исмаила Сарр ("Ренн").
Which young star will shine the brightest in— UEFA Europa League (@EuropaLeague) January 15, 2019
Take a look at the full list #UEL
Напомним, ранее УЕФА включил гол полузащитника киевского "Динамо" Виктора Цыганкова в число лучших на групповом этапе Лиги Европы.