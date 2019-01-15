Два гравці "Динамо" потрапили в список найперспективніших в Лізі Європи

Фото: Микола Шапаренко (twitter.com/dynamokyiv)

В УЄФА оцінили молодих футболістів

Ліга Європи УЄФА опублікувала відео добірку найбільш перспективних гравців групового етапу турніру. Відповідний список опублікований в офіційному Twitter-акаунті.

У їх числі опинилися півзахисник "Динамо" Микола Шапаренко і захисник київського клубу Віталій Миколенко. 20-річний Шапаренко провів три матчі на груповій стадії турніру, в яких забив один м'яч. На рахунку 19-річного Миколенко - 4 матчі, гол і одна результативна передача.

Також в цей список увійшли такі гравці, як Семюел Чуквуезе ("Вільярреал"), Кай Хавертц ("Байєр"), Каллум Хадсон-Одоі ("Челсі"), Сандер Бергу ("Генк"), Амаду Айдара ("Зальцбург"/"РБ Лейпциг"), Дані Ольмо ("Динамо" Загреб), Еміл Сміт-Роу ("Арсенал"), Лука Йович ("Айнтрахт") і Ісмаїла Сарр ("Ренн").

Which young star will shine the brightest in



Take a look at the full list #UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) January 15, 2019

Нагадаємо, раніше УЄФА включив гол півзахисника київського "Динамо" Віктора Циганкова в число кращих на груповому етапі Ліги Європи.