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Два госбанка возобновили выдачу "теплых кредитов" для ОСМД

Новости » Экономика    08.08.2019 - 11:03
Два госбанка возобновили выдачу "теплых кредитов" для ОСМД
Фото: Жилой дом (Виталий Носач, РБК-Украина)

До конца года банки видадут до 1 млрд грн

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины (Госэнергоэффективности) заключило дополнительные договоры о сотрудничестве с государственными "ПриватБанком" и "Укргазбанком" на софинансирование выделенных правительством 380 млн грн для утепления. Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

Как отметили в пресс-службе, благодаря этому в 2019 году еще около 3 тысяч ОСМД, а это более 230 тыс. семей, смогут привлечь до 1 млрд грн "теплых кредитов"; получить до 70% возмещения из госбюджета и дополнительные компенсации из местных бюджетов.

В ведомстве предлагают главам ОСМД подавать заявки в "Укргазбанк" и "ПриватБанк" с готовыми проектами на утепление многоэтажек.

Также Госэнергоэффективности предлагает руководителям местных органов власти рассмотреть возможность увеличения финансирования местных программ удешевления "теплых кредитов" в пользу общин.

Как сообщало РБК-Украина, Счетная палата обнародовала результаты аудита Государственной целевой экономической программы энергоэффективности и развития сферы производства энергоносителей из возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива на 2010-2020 годы. Как отмечается в отчете, на программу в течение 2016-2018 годов использовано из госбюджета более 2 млрд грн. Воспользовались "теплыми кредитами" за этот период 240 тыс. заемщиков, среди которых почти 86% населения.

Напомним, в 2018 году Кабинет министров Украины в рамках политики эффективного использования энергоресурсов выделил 400 млн гривен на реализацию программы предоставления кредитов на проекты утепления зданий.

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