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Два держбанки поновили видачу "теплих кредитів" для ОСББ

Новини » Економіка    08.08.2019 - 11:03
Два держбанки поновили видачу "теплих кредитів" для ОСББ
Фото: Житловий будинок (Віталій Носач, РБК-Україна)

До кінця року банки видадут до 1 млрд грн

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності) уклало додаткові договори про співпрацю із державними "ПриватБанком" та "Укргазбанком" на співфінансування виділених урядом 380 млн грн для утеплення. Про це повідомляє прес-служба Держенергоефективності.

Як зазначили у прес-службі, завдяки цьому у 2019 році ще близько 3 тисяч ОСББ, а це понад 230 тис. сімей, зможуть, залучити до 1 млрд грн "теплих кредитів"; отримати до 70% відшкодування із держбюджету та додаткові компенсації із місцевих бюджетів.

У відомстві пропонують головам ОСББ  подавати заявки в "Укргазбанк" і "ПриватБанк" із готовими проектами на утеплення багатоповерхівок.

Також Держенергоефективності пропонує керівникам місцевих органів влади розглянути можливість збільшення фінансування місцевих програм здешевлення "теплих кредитів" на користь громад.

Як повідомляло РБК-Україна, Рахункова палата оприлюднила результати аудиту Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки. Як зазначається у звіті, на програму протягом 2016-2018 років використано з держбюджету понад 2 млрд грн. Скористалися "теплими кредитами" за цей період 240 тис. позичальників, серед яких майже 86% населення.

Нагадаємо, у 2018 році Кабінет міністрів України в рамках політики ефективного використання енергоресурсів виділив 400 млн гривень на реалізацію програми надання кредитів на проекти утеплення будівель.

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