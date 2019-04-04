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Роналду восстановился и сможет сыграть в матче Лиги чемпионов с "Аяксом"

Новости » Спорт    04.04.2019 - 13:16
Роналду восстановился и сможет сыграть в матче Лиги чемпионов с "Аяксом"
Фото: Криштиану Роналду (twitter.com/juventusfc)

Амстердамский клуб вже выбил из турнира предыдущий клуб португальца

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду восстановился после травмы и готов принять участие в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов с "Аяксом. Об этом сообщает Marca.

Отмечается, что португальский футболист находится в хорошей форме и прошел реабилитацию с опережением графика.

Издание также подчеркивает, что Роналду готов выйти на поле уже в матче 31 тура чемпионата Италии с «Миланом», который состоится 6 апреля, но вряд ли это произойдет. В "Юве" хотят поберечь форварда, чтобы тот не получил рецидив. 

34-летний игрок получил повреждение 25 марта в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Сербии. 

Первая игра 1/4 финала ЛЧ между "Аяксом" и "Ювентусом" состоится 10 апреля в Амстердаме, ответная - 16 апреля в Турине.

Отметим, что амстердамский клуб с разгромным счетом выбил из турнира "Реал" - предыдущий клуб португальца, в тоже время именно Роналду вывел "Ювентус" в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Напомним, Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест во время празднования гола в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" (3:0).

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