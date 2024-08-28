Два генерали РФ отримали підозру за обстріли аміакопроводу у Сумах

Два російські генерали отримали підозру за обстріли аміакопроводу у Сумах. Також підозру отримали і три полковника РФ.

"Служба безпеки спільно з Нацполіцією зібрали докази вчинення чергового воєнного злочину командувачами російських військ, які причетні до обстрілу об’єкта критичної інфраструктури ПАТ "Сумихімпром". Такі дії спричинили передумови до екологічної катастрофи", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, мова йде про двох генералів та трьох полковників Західного військового округу ЗС РФ.

Обстріли аміакопроводу у Сумах

За даними слідства, у березні 2022 року під час тимчасової окупації Сумського району за вказівками цих генералів було нанесено удари реактивними системами залпового вогню "Град" по аміачному відділенню цеху ПАТ "Сумихімпром".

"Внаслідок ворожого удару було пошкоджено аміакопровід, у результаті чого стався витік з випаровуванням аміаку. Це створило передумови для настання екологічної катастрофи", - констатували в СБУ.

Після цього військове керівництво РФ безпідставно звинуватило українських військових у тому, що вони нібито винні в підриві сховища аміаку та хлору.

"У ході слідства встановлено, що цей удар був попередньо спланований та здійснений ворогом, щоб дискредитувати владу та Сили оборони України, а також посіяти паніку серед місцевого населення", - додали у відомстві.

За здобутими Службою безпеки матеріалами, всім п'ятьом російським військовим керівникам заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни).