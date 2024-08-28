Два генерала РФ получили подозрение за обстрелы аммиакопровода в Сумах

Два российских генерала получили подозрение за обстрелы аммиакопровода в Сумах. Также подозрение получили и три полковника РФ.

"Служба безопасности совместно с Нацполицией собрали доказательства совершения очередного военного преступления командующими российских войск, которые причастны к обстрелу объекта критической инфраструктуры ПАО "Сумыхимпром". Такие действия повлекли за собой предпосылки к экологической катастрофе", - говорится в сообщении.

Как отмечается, речь идет о двух генералах и трех полковниках Западного военного округа ВС РФ.

Обстрелы аммиакопровода в Сумах

По данным следствия, в марте 2022 года во время временной оккупации Сумского района по указаниям этих генералов были нанесены удары реактивными системами залпового огня "Град" по аммиачному отделению цеха ПАО "Сумыхимпром".

"В результате вражеского удара был поврежден аммиакопровод, в результате чего произошла утечка с испарением аммиака. Это создало предпосылки для наступления экологической катастрофы", - констатировали в СБУ.

После этого военное руководство РФ безосновательно обвинило украинских военных в том, что они якобы виновны в подрыве хранилища аммиака и хлора.

"В ходе следствия установлено, что этот удар был предварительно спланирован и осуществлен врагом, чтобы дискредитировать власть и Силы обороны Украины, а также посеять панику среди местного населения", - добавили в ведомстве.

По полученным Службой безопасности материалам, всем пятерым российским военным руководителям заочно сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).