Підозру отримав російський генерал: керував захопленням Харківської області у 2022 році

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру російському генералу Івану Попову. Він керував захопленням Харківської області у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ в Харківській області, Офіс генпрокурора.

"За матеріалами СБУ підозру отримав генерал РФ, який командував окупацією Харківщини на початку повномасштабної війни. Мова йде про генерал-майора Івана Попова - командувача 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ", - йдеться у повідомленні СБУ.

Як зазначають у спецслужбі, це військове звання та посаду він отримав від Путіна за підготовку та проведення бойової операції щодо захоплення частини Харківщини на початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Тоді Попов був начальником штабу 11 армійського корпусу балтійського флоту Західного військового округу рф та був командувачем угруповання військ РФ "Балаклія", - зазначили в СБУ.

В Україні повідомили підозру російському генералу Івану Попову (t.me/pgo_gov_ua)

За даними слідства, це армійське з’єднання рашистів брало участь у захопленні територій Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів.

"У період окупації частини регіону загарбники поширювали там кремлівський режим. Для цього Попов координував злочинну діяльність військової комендатури рф у захопленому на той час місті Балаклія", - додали у відомстві.

Крім того, окупаційне угруповання під керівництвом генерала регулярно обстрілювало підконтрольні Україні райони Харківщини, із використанням ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Як зазначають в Офісі генпрокурора, за ведення агресивної війни у травні 2023 року указом президента РФ Володимира Путіна Попов отримав військове звання "генерал-майор". Після звільнення регіону Попова перекинули на південний фронт, де він командував військами РФ на Запорізькому напрямку та лівобережжі Херсонської області.