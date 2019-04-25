Два игрока "Шахтера" получили травмы в матче с "Динамо"

Два футболиста донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко и Андрей Пятов получили травмы в противостоянии с "Динамо" в 25 туре украинской Премьер-лиги. Об этом сообщается на сайте "горняков".

Оба игрока не смогут принять участия в предстоящем матче 26 тура УПЛ с "Мариуполем". 28 апреля команды встретятся в Мариуполе на стадионе имени Владимира Бойко.

В пятницу, 26 апреля, Степаненко будет проведена МРТ, после чего определятся сроки восстановления вице-капитана "горняков". Характер повреждения Пятова не сообщается.

Напомним, лучшим игроком 25 тура УПЛ признан вратарь "Динамо" Денис Бойко, который в матче с "Шахтером" отразил пенальти.