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Два игрока "Шахтера" получили травмы в матче с "Динамо"

Новости » Спорт    25.04.2019 - 17:27
Два игрока "Шахтера" получили травмы в матче с "Динамо"
Фото: Пятов и Степаненко получили травмы (shakhtar.com)

Андрей Пятов и Тарас Степаненко пропустят игру с "Мариуполем"

Два футболиста донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко и Андрей Пятов получили травмы в противостоянии с "Динамо" в 25 туре украинской Премьер-лиги. Об этом сообщается на сайте "горняков".

Оба игрока не смогут принять участия в предстоящем матче 26 тура УПЛ с "Мариуполем". 28 апреля команды встретятся в Мариуполе на стадионе имени Владимира Бойко.

В пятницу, 26 апреля, Степаненко будет проведена МРТ, после чего определятся сроки восстановления вице-капитана "горняков". Характер повреждения Пятова не сообщается.

Напомним, лучшим игроком 25 тура УПЛ признан вратарь "Динамо" Денис Бойко, который в матче с "Шахтером" отразил пенальти.

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