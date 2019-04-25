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Два гравці "Шахтаря" травмувалися у матчі з "Динамо"

Новини » Спорт    25.04.2019 - 17:27
Два гравці "Шахтаря" травмувалися у матчі з "Динамо"
Фото: Пятов і Степаненко отримали травми (shakhtar.com)

Андрій П'ятов і Тарас Степаненко пропустять гру з "Маріуполем"

Два футболіста донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко та Андрій П'ятов отримали травми в протистоянні з "Динамо" в 25 турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляється на сайті "гірників".

Обидва гравці не зможуть взяти участі в майбутній матч 26 туру УПЛ з "Маріуполем". 28 квітня команди зустрінуться в Маріуполі на стадіоні імені Володимира Бойка.

У п'ятницю, 26 квітня, Степаненко буде проведена МРТ, після чого визначаться терміни відновлення віце-капітана "гірників". Характер пошкодження П'ятова не повідомляється.

Нагадаємо, найкращим гравцем 25 туру УПЛ визнаний воротар "Динамо" Денис Бойко, який у матчі з "Шахтарем" відбив пенальті.

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