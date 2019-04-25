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Два футболіста збірної України зіграють на чемпіонаті світу U-20

Новини » Спорт    25.04.2019 - 15:09
Два футболіста збірної України зіграють на чемпіонаті світу U-20
Фото: Андрій Лунін (Павла Кубанова/ffu.ua)

Наставник юніорів розраховує на Луніна і Миколенка

Футболісти національної збірної України Андрій Лунін і Віталій Миколенко можуть посилити юнацьку команду Олександра Петракова на чемпіонаті світу серед збірних U-20. Про це повідомляє zbirna.com.

Зазначається, що обидва футболісти з великою часткою ймовірності виступлять на турнірі. Наставник українських юніорів Олександр Петраков розраховує на цих футболістів і заручився підтримкою у головного тренера першої команди Андрія Шевченка.

Турнір U-20 пройде в Польщі, а українська збірна на груповій стадії зіграє з США (24 травня), Катаром (27 травня) і Нігерією (30 травня).

При цьому підготовка національної команди до поєдинків з Сербією (7 червня) і Люксембургом (10 червня) стартує 31 травня.

Нагадаємо, у двох стартових матчах відбору команда Андрія Шевченка зіграла внічию проти Португалії (0:0), а потім здолала Люксембург з ранком 2:1.

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