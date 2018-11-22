"Олимпик" обновил эмблему клуба

Фото: футболисты "Олимпика" (facebook.com/fcolympicdonetsk)

Главным ее элементом являются розы

Донецкий футбольный клуб "Олимпик" принял решение провести ребрендинг и спустя 17 лет обновить эмблему. Об этом сообщается на сайте команды.

Главным элементом новой эмблемы являются розы.

"Эти цветы непосредственно связывают клуб с родным городом, который в 1970 году ЮНЕСКО был назван "городом миллиона роз". Эмблема разработана в классическом стиле, на щите с геральдической лентой. Как правило, такой подход характерен английским клубам, а англичане привезли в Донецк футбол", - говорится в сообщении.

Новую эмблему клуб будет использовать с нового сезона 2019/20.

Напомним, экс-защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук стал новым главным тренером "Олимпика". Помогать ему будет бывший игрок "Динамо" Руслан Ротань.