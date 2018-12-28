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Два футболіста "Олімпіка" покинули клуб

Новини » Спорт    28.12.2018 - 13:53
Два футболіста "Олімпіка" покинули клуб
Фото: Антон Кравченко та Євген Зубейко (olimpik.com.ua)

У донецькому клубі розпрощалися з захисниками

Два гравці "Олімпіка" залишають команду. Як повідомляє прес-служба донецького клубу, за обопільною згодою сторін контракти розірвано з захисниками Антоном Кравченко і Євгеном Зубейко.

Обидва футболісти поповнили клуб влітку. Для 27-річного Кравченко це було повернення в "Олімпік" після піврічного виступу в Туреччині. У поточному сезоні Антон зіграв 14 матчів в українській Прем'єр-лізі (УПЛ) і забив один гол - у ворота "Карпат" у Львові. Ще одну зустріч, захисник провів в Кубку України.

Євген Зубейко в поточному сезоні провів 16 матчів в УПЛ і два - в Кубку України. Голів не забивав, але в цілому на полі провів один тисяча п'ятсот сорок п'ять хвилин.

Першу половину сезону донеччани завершили на дев'ятому місці.

Нагадаємо, тренер "Олімпіка" В'ячеслав Шевчук пропустив останній матч команди в році через дискваліфікацію.

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