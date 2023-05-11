Два эшелона. Наев рассказал о структуре ПВО Киева

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Объединенными Силами ВСУ Сергея Наева.

По его словам, первый эшелон ПВО создан за счет мобильных огневых групп, задача которых - уничтожение воздушной цели на наиболее угрожающих направлениях. На их вооружении находятся ЗРК "Оса-АКМ", ЗРК "Avenger", ЗСАУ "Gepard 1А2", ВСУ "Шилка", DM Stinger, ПЗРК Piorun, ПЗРК "Игла-1", ПЗРК "Стрела-2", ПЗРК Stinger, ПЗРК Martlet, ПЗРК RBS - 70, ЗУ-23 и т.д.

В то же время, второй эшелон образован за счет подразделений Воздушных Сил ВСУ, на вооруженные которых находятся зенитно-ракетные комплексы малого и среднего действия, как ЗРК С-300П, "Бук-Ml", С-125, ЗРК NASAMS, ЗРК IRIS-T, ЗРК Crotale.

Он отметил, что наращивание эффективности системы прикрытия с воздуха на ближайшую перспективу будет реализовываться как за счет получения вооружения и военной техники от союзников, так и от национальных предприятий оборонно-промышленного комплекса. По его словам, это позволит усилить наше воздушное пространство не только против аэродинамических, но и баллистических целей.

Напомним, Силы обороны создадут новые мобильные группы ПВО, которые будут защищать небо над Киевом и на севере Украины.

5 мая СМИ сообщили, что украинские военные сбили российскую гиперзвуковую ракету в небе над Киевом 4 мая. 6 мая данные подтвердил командующий Воздушными Силами Николай Олещук.

Вчера Bild показала обломки сбитого "Кинжала".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.