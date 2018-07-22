За два дні у перевізників виявили 326 порушень, - Укртрансбезпека

Зокрема, 71 випадок - це порушення режиму праці та відпочинку

Під час рейдових перевірок 21 та 22 липня за дотриманням вимог чинного законодавства перевізниками, які здійснюють перевезення пасажирів, було виявлено 326 порушень. Про це повідомляє прес-служба Укртрансбезпеки.

Зокрема, 71 випадок - це порушення режиму праці та відпочинку. При цьому у відомстві нагадують, що ймовірною причиною одного з резонансних ДТП минулої п’ятниці вважають те, що втомлений водій заснув за кермом.

Крім цього, 158 порушень - це відсутність дозвільних документів.

Перевірки проводили за дорученням міністра інфраструктури України Володимира Омеляна.

Нагадаємо, 20 липня у Житомирській області аварія сталася на трасі Київ - Чоп. Рейсовий пасажирський автобус, який прямував за маршрутом Київ - Рівне в напрямку Житомира, зіткнувся з вантажним автомобілем DAF з напівпричепом. Серед пасажирів автобуса 10 осіб загинуло, а ще 10 з травмами різного ступеня тяжкості були госпіталізовані.

Крім цього, у Миколаївській області рейсовий мікроавтобус "Одеса-Гомель" врізався у вантажівку, в результаті чого загинули п'ять осіб.