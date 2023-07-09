Два дні до саміту. Чого чекати Україні від зустрічі НАТО і чи поїде Зеленський у Вільнюс

Вже наступного тижня відбудеться саміт НАТО у Вільнюсі. Він може стати вирішальним на шляху України до Альянсу. Союзники анонсують важливі сигнали підтримки нашій країні, а Київ очікує конкретних відповідей щодо членства та гарантій безпеки.

Докладніше про те, чого чекати від саміту НАТО 11-12 липня – в матеріалі РБК-Україна нижче.

Коротко про саміт

Зустріч союзників НАТО на рівні глав держав на урядів відбудеться 11 та 12 липня в столиці Литви, Вільнюсі.

На порядку денному обговорення безпекових викликів, з якими стикається Альянс, збільшення оборонних витрат НАТО, розширення партнерських програм. Окрему увагу приділять євроатлантичній інтеграції України та військовій підтримці.

На саміт у Вільнюсі запрошено Володимира Зеленського, але формат його участі все ще залишається під питанням.

Україна очікує від саміту ухвалення чіткого графіку вступу в НАТО та гарантій безпеки поки наша країна не стане частиною військово-політичної спільноти.

На полях саміту відбудеться перше засідання Ради Україна-НАТО. Це нова платформа, де українська сторона буде повноправною учасницею переговорів із правом голосу.

Чи поїде Зеленський до Вільнюса

Речник глави держави Сергій Никифоров пояснив, що з міркувань безпеки заздалегідь поїздки президента не анонсуються. Рішення щодо візиту Зеленського в Литву ще не ухвалене та залежатиме від ситуації на фронті.

Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив участь президента України на саміті, але не уточнив у якому форматі він буде присутній – особисто або виступить онлайн.

За словами Столтенберга, Володимир Зеленський приєднається до засідання Ради Україна-НАТО на рівні глав держав та урядів. Воно відбудеться у Вільнюсі 12 липня.

Фото: Столтенберг запросив Зеленського взяти участь у саміті НАТО 2023 під час візиту до України у квітні (president.gov.ua)

Нагадаємо, президент України отримав запрошення на саміт у Вільнюсі від генсека НАТО Єнса Столтенберга в квітні 2022 під час його візиту до Києва.

Тоді Володимир Зеленський заявив, що й Україна очікує на відповідне запрошення стати частиною Альянсу, починаючи з чіткого алгоритму вступу та ухвалення пакета гарантій безпеки.

Пізніше український президент знов наголосив на необхідності конкретних кроків з боку союзників щодо членства, та назвав це однією з умов своєї участі в саміті. Якщо Україна не отримає гарантій і сигналів щодо майбутнього вступу в НАТО, то немає сенсу брати участь у липневому саміті, сказав президент.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що участь глави країни в саміті залежатиме від того, що Україна може отримати за його результатами.

Очікування України

На зустрічі лідерів країни НАТО можуть прийняти політичне рішення щодо питання членства України в Альянсі. Погоджуючись, що до закінчення війни вступ до НАТО не є можливим, президент Володимир Зеленський за підсумками саміту хоче отримати:

конкретне бачення стосовно майбутнього нашої держави в Альянсі;

підтвердження, що після війни Україна стане частиною НАТО;

гарантії безпеки на той час, поки Україна ще не в Альянсі.

Керівник ОП Андрій Єрмак сподівається на сильний сигнал про те, що нашу країну хочуть бачити членом Альянсу, та щоб у майбутньому ця перспектива була незворотною. Він заявив, що Україна очікує запрошення до НАТО з відкритою датою.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба вважає, що на саміті буде зроблено крок, який наблизить Київ до Альянсу. За його словами, саме НАТО нині потребує приєднання України. Адже держава, яка самотужки здатна обороняти східний фланг НАТО, "а це зараз Україна, - це суперактив для НАТО".

Міністр оборони Олексій Резніков називає реалістичним отримання на саміті гарантії запрошення до НАТО після перемоги України у війні. "Ми готові негайно підписати протокол про вступ, щоб розпочати процедуру ратифікації та остаточного приєднання", - заявив Резніков.

Раніше міністр сказав, що головним аргументом для запрошення України до НАТО є те, що наша армія - єдина у світі, хто має бойовий досвід в стримуванні росіян.

Водночас керівник ГУР МО Кирило Буданов висловив думку, що Вільнюський саміт навряд чи виправдає надії українців. За його прогнозом, буде "оголошено деякі слова, але нічого більше".

"Мені досить важко віддати належне саміту НАТО з дуже простої причини: очікування нашого суспільства не будуть задоволені", - зазначив очільник розвідки.

Що кажуть в НАТО про вступ України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг впевнений у тому, що лідери на саміті досягнуть єдиної позиції щодо приєднання України до Альянсу та надішлють "рішучій сигнал" підтримки. Також він повідомив, що союзники ухвалять багаторічний пакет допомоги, який приведе Україну у відповідність до стандартів НАТО.

За словами президента Польщі Анджея Дуди, Україну необхідно запросити до НАТО на саміті у Вільнюсі, що стане сильним імпульсом на відміну від рішення саміту в Бухаресті в 2008 році. "Це ще не означало б вступ до НАТО. Це не стільки світло, скільки маяк, що показує кінець шляху до НАТО", - пояснив глава польської держави.

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що на саміті Україні можуть запропонувати обіцянку легшого шляху до членства в НАТО після закінчення війни та більшу військову підтримку. За його словами, кілька країн готують "додатковий портфель зобов'язань" для України, щоб оголосити під час саміту.

Прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас переконана, що НАТО є єдиною гарантією безпеки для України. Вона заявила, що на саміті у Вільнюсі буде оголошено "сюрприз" щодо членства України в Альянсі.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте назвав липневий саміт вирішальним. "Це буде вирішальний саміт. Ми повинні дати Україні чіткий сигнал, що її майбутнє, безперечно, в НАТО", - сказав він.

Президент Франції Еммануель Макрон підтримав заклик вивести Україну на "конкретний шлях" членства після закінчення війни та заявив, що у Вільнюсі будуть ухвалені кроки для довгострокової допомоги Україні. На думку Макрона, НАТО має "надати форму" перспективі вступу України до Альянсу.

Держсекретар США Ентоні Блінкен анонсував "міцний" пакет підтримки Україні на саміті, що включатиме політичну та практичну сторони. Посол Сполучених Штатів у НАТО Джуліанна Сміт зазначила, що країни-члени Альянсу близькі до консенсусу щодо вступу України. Розглядається варіант, коли Україна на шляху інтеграції до НАТО могла б пропустити План дій щодо членства (ПДЧ). Водночас у Білому домі заявили, що для вступу до НАТО Україна має відповідати певним вимогам.

Велика Британія готова підтримати спрощену процедуру вступу України до НАТО без багаторічного ПДЧ, оскільки багато вимог цього Плану виконуються Києвом вже зараз. "Українці продемонстрували свою прихильність до реформи Збройних сил і проявили себе на полі бою. І я думаю, що всі союзники НАТО визнають це", - зазначив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що вступ України в НАТО неможливий доки продовжується війна, проте союзники працюють над довгостроковими гарантіями безпеки для Києва. Шольц вважає, що на саміті головним пріоритетом має стати зміцнення бойової могутності України.

Напередодні саміту Україна та Болгарія уклали спільну декларацію, яка чітко засвідчує, що Болгарія підтримує набуття Україною членства в НАТО, щойно це дозволять умови.

Членство України в НАТО

Шлях України до НАТО почався з 1990-х років, коли офіційний Київ став партнером Альянсу, а згодом була утворена Комісія Україна-НАТО.

Фото: 30 вересня 2022 Україна подала заявку на вступ до Альянсу (t.me/ V_Zelenskiy_official)

В 2008 році на саміті в Бухаресті планувалося затвердити ПДЧ для Україні. Країни-члени Альянсу пообіцяли, що Україна в майбутньому обов'язково стане його частиною, проте тоді не узгодили ПДЧ. Невдовзі до влади прийшов режим Януковича, що закріпив позаблоковий статус країни.

Україна відновила курс на НАТО з початком війни на сході країни в 2014 році. Була затверджена стратегія на зближення з Альянсом, знову обговорювалася можливість надання ПДЧ. Але в 2022 році після повномасштабного вторгнення РФ Київ подав заявку на вступ в НАТО за прискореною процедурою (без ПДЧ, як зробили Фінляндія та Швеція).

Саміт НАТО в Литві може стати історичним для України. Хоча в Альянсі заявляють, що членство України неможливо до кінця війни, у Вільнюсі може бути прийнятий чіткий алгоритм щодо вступу, а також узгоджені безпекові механізми до того часу, поки Україна не стане частиною НАТО.