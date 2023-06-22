Кулеба вважає Україну суперактивом для НАТО і пояснив причину

Україна прагнула вступити до НАТО ще до повномаштабного вторгнення РФ, однак зараз ситуація різко змінилась. Нині Альянс потребує приєднання України.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Зараз, якщо ми дивимось на НАТО, то з усіх об'єктивних факторів, НАТО потребує України. Я вам скажу навіть так. Якщо до повномасштабної війни Україна потребувала НАТО, щоб захиститися і зміцнитися, то тепер НАТО більше потребує України", - сказав міністр.

Він зауважив, що держава, яка самотужки здатна обороняти східний фланг НАТО, "а це зараз Україна, - це суперактив для НАТО".

Кулеба пояснив, що зараз партнери, які проти членства України, мислять з логіки тягаря, як це було до війни, що Україна це тягар для НАТО. Але він запевнив, що реальність вже змінилася.

"Зараз це актив. Зараз, коли Балтійські країни просять Німеччину надіслати бригаду, щоб вона їх захищала від Росії, то після набуття Україною членства в НАТО, яка бригада буде в Балтійських країнах? Це буде українська бригада і німцям не треба буде витрачати гроші та ресурси та ставити на політичний ризик прямого зіткнення з РФ. Але цю систему мислення треба змінити, це займає час", - підсумував Кулеба.

Україна та НАТО

Нагадаємо, сьогодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонні переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Ми повністю зосередилися на можливому змісті рішення НАТО щодо перспективи членства України. Україна є активом НАТО. Ми зробимо його сильнішим", - додав Кулеба.

Зауважимо, що країни НАТО досі сперечаються про те, що запропонувати Києву на зустрічі лідерів альянсу у Вільнюсі 11-12 липня.

У той час як Київ та його найближчі союзники у Східній Європі закликають до конкретних кроків, щоб наблизити Україну до членства, західні уряди, такі як США та Німеччина, побоюються будь-яких кроків, які можуть наблизити альянс до війни з Росією.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна очікує на запрошення до НАТО на липневому саміті Альянсу у Вільнюсі з відкритою датою.

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