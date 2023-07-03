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Стало відомо, коли відбудеться перше засідання Ради Україна-НАТО

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Понеділок 03 липня 2023 19:54
Стало відомо, коли відбудеться перше засідання Ради Україна-НАТО Фото: Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Перше засідання Ради Україна-НАТО відбудеться на саміті Альянсу 11-12 липня у Вільнюсі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Rzeczpospolita заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Вільнюський саміт стане першою зустріччю Ради НАТО-Україна на рівні голів держав і урядів. Таким чином Києву буде надано рівне місце за столом цього органу Альянсу", - зазначив голова німецького Міноборони.

За його словами, Рада Україна-НАТО - це великий крок на шляху нашої країни до адаптації до процесів та структур усередині Альянсу.

Пісторіус також додав, що Північноатлантичний альянс за жодних обставин не стане стороною конфлікту у війні Росії проти України. Тому відповісти на запитання щодо членства нашої країни можна буде лише після завершення бойових дій.

Рада Україна-НАТО

Зазначимо, Рада Україна-НАТО - це новий формат, мета якого полягає у тому, щоб показати політичну підтримку нашої країни та її заявки на членство.

Такий формат має замінити Комісію Україна-НАТО, де наша країна була лише запрошеною стороною, а не повноправним учасником.

Українська влада зможе ініціювати зустрічі у будь-який час, а також поглибити співпрацю з Альянсом.

Більш детально про Раду Україна-НАТО можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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