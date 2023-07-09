Два дня до саммита. Чего ждать Украине от встречи НАТО и поедет ли Зеленский в Вильнюс

Уже на следующей неделе состоится саммит НАТО в Вильнюсе. Он может стать решающим на пути Украины в Альянс. Союзники анонсируют важные сигналы поддержки нашей стране, а Киев ожидает конкретных ответов относительно членства и гарантий безопасности.

Подробнее о том, чего ждать от саммита НАТО 11-12 июля – в материале РБК-Украина ниже.

Кратко о саммите

Встреча союзников НАТО на уровне глав государств на правительств состоится 11 и 12 июля в столице Литвы, Вильнюсе.

На повестке дня обсуждение вызовов безопасности, с которыми сталкивается Альянс, увеличение оборонных расходов НАТО, расширение партнерских программ. Отдельное внимание уделят евроатлантической интеграции Украины и военной поддержке.

На саммит в Вильнюсе приглашен Владимир Зеленский, но формат его участия все еще остается под вопросом.

Украина ожидает от саммита принятия четкого графика вступления в НАТО и гарантий безопасности пока наша страна не станет частью данного военно-политического сообщества.

На полях саммита состоится первое заседание Совета Украина-НАТО. Это новая платформа, где украинская сторона будет полноправной участницей переговоров с правом голоса.

Поедет ли Зеленский в Вильнюс

Пресс-cекретарь главы государства Сергей Никифоров пояснил, что из соображений безопасности заранее поездки президента не анонсируются. Решение о визите Зеленского в Литву еще не принято и будет зависеть от ситуации на фронте.

При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил участие президента Украины на саммите, но не уточнил в каком формате он будет присутствовать – лично или выступит онлайн.

По словам Столтенберга, Владимир Зеленский присоединится к заседанию Совета Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств. Оно состоится в Вильнюсе 12 июля.

Фото: Столтенберг пригласил Зеленского принять участие в саммите НАТО 2023 во время визита в Украину в апреле (president.gov.ua)

Напомним, президент Украины получил приглашение на саммит в Вильнюсе от генсека НАТО Йенса Столтенберга в апреле 2022 во время его визита в Киев.

Тогда Владимир Зеленский заявил, что и Украина ожидает соответствующего приглашения стать частью Альянса, начиная с четкого алгоритма вступления и принятия пакета гарантий безопасности.

Позже украинский президент вновь отметил необходимость конкретных шагов со стороны союзников по членству, и назвал это одним из условий своего участия в саммите. Если Украина не получит гарантий и сигналов по будущему вступлению в НАТО, то нет смысла участвовать в июльском саммите, сказал президент.

Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что участие главы страны в саммите будет зависеть от того, что Украина может получить по его результатам.

Ожидания Украины

На встрече лидеров стран НАТО могут принять политическое решение о членстве Украины в Альянсе. Соглашаясь, что до окончания войны вступление в НАТО невозможно, президент Владимир Зеленский по итогам саммита хочет получить:

конкретное видение будущего нашего государства в Альянсе;

подтверждение, что после войны Украина станет частью НАТО;

гарантии безопасности на тот период, пока Украина еще не в Альянсе.

Руководитель ОП Андрей Ермак надеется на сильный сигнал о том, что нашу страну хотят видеть членом Альянса и чтобы в будущем эта перспектива была необратима. Он заявил, что Украина ожидает приглашения в НАТО с открытой датой.

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что на саммите будет сделан шаг, который приблизит Киев к Альянсу. По его словам, именно НАТО сейчас нуждается в присоединении Украины. Ведь государство, которое самостоятельно способно оборонять восточный фланг НАТО, "а это сейчас Украина - это суперактив для НАТО".

Министр обороны Алексей Резников называет реалистичным получение на саммите гарантии приглашения в НАТО после победы Украины в войне. "Мы готовы немедленно подписать протокол о вступлении, чтобы начать процедуру ратификации и окончательного присоединения", – заявил Резников.

Ранее министр сказал, что главным аргументом для приглашения Украины в НАТО является то, что наша армия – единственная в мире, имеющая боевой опыт в сдерживании россиян.

В то же время руководитель ГУР МО Кирилл Буданов выразил мнение, что Вильнюсский саммит вряд ли оправдает надежды украинцев. По его прогнозу, будут "объявлены некоторые слова, но ничего больше".

"Мне достаточно трудно отдать должное саммиту НАТО по очень простой причине: ожидания нашего общества не будут удовлетворены", - отметил глава разведки.

Что говорят в НАТО о вступлении Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен в том, что лидеры на саммите достигнут единой позиции по присоединению Украины к Альянсу и дадут "решительный сигнал" поддержки. Также он сообщил, что союзники примут многолетний пакет помощи, который приведет Украину в соответствие со стандартами НАТО.

По словам президента Польши Анджея Дуды, Украину необходимо пригласить в НАТО на саммите в Вильнюсе, что станет сильным импульсом в отличие от решения саммита в Бухаресте в 2008 году. "Это бы еще не означало вступление в НАТО. Это не столько свет, сколько маяк, показывающий конец пути в НАТО", - пояснил глава польского государства.

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что на саммите Украине могут предложить обещание более легкого пути к членству в НАТО после окончания войны и большую военную поддержку. По его словам, несколько стран готовят "дополнительный портфель обязательств" для Украины, чтобы объявить во время саммита.

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас убеждена, что НАТО является единственной гарантией безопасности для Украины. Она заявила, что на саммите в Вильнюсе будет объявлен "сюрприз" по поводу членства Украины в Альянсе.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал июльский саммит решающим. "Это будет решающий саммит. Мы должны дать Украине четкий сигнал, что ее будущее, безусловно, в НАТО", - сказал он.

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал призыв вывести Украину на "конкретный путь" членства после окончания войны и заявил, что в Вильнюсе будут приняты шаги для долгосрочной помощи Украине. По мнению Макрона, НАТО должно "придать форму" перспективе вступления Украины в Альянс.

Госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал "крепкий" пакет поддержки Украины на саммите, включающий политическую и практическую стороны. Посол США в НАТО Джулианна Смит отметила, что страны-члены Альянса близки к консенсусу относительно вступления Украины. Рассматривается вариант, когда Украина на пути интеграции в НАТО могла бы пропусть План действий по членству (ПДЧ). В то же время в Белом доме заявили, что для вступления в НАТО Украина должна соответствовоать определенным требованиям.

Великобритания готова поддержать упрощенную процедуру вступления Украины в НАТО без многолетнего ПДЧ, поскольку многие требования этого Плана выполняются Киевом уже сейчас. "Украинцы продемонстрировали свою приверженность реформе Вооруженных сил и проявили себя на поле боя. И я думаю, что все союзники НАТО признают это", - отметил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в НАТО невозможно пока продолжается война, однако союзники работют над долгосрочными гарантиями безопасности для Киева. Шольц считает, что на саммите главным приоритетом должно стать укрепление боевого могущества Украины.

Накануне саммита Украина и Болгария заподписали совместную декларацию, которая четко свидетельствует, что Болгария поддерживает обретение Украиной членства в НАТО, как только это позволят условия.

Членство Украины в НАТО

Путь Украины в НАТО начался с 1990-х, когда официальный Киев стал партнером Альянса, а затем была создана Комиссия Украина-НАТО.

Фото: 30 сентября 2022 г. Украина подала заявку на вступление в Альянс (t.me/ V_Zelenskiy_official)

В 2008 году на саммите в Бухаресте планировалось утвердить ПДЧ для Украины. Страны-члены НАТО пообещали, что Украина в будущем обязательно станет его частью, однако тогда не согласовали ПДЧ. Вскоре к власти пришел к режим Януковича, закрепивший внеблоковый статус страны.

Украина возобновила курс к НАТО с началом войны на востоке страны в 2014 году. Была утверждена стратегия на сближение с Альянсом, вновь обсуждалась возможность предоставления ПДЧ. Но в 2022 году после полномасштабного вторжения РФ Киев подал заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре (без ПДЧ, как сделали Финляндия и Швеция).

Саммит НАТО в Литве может стать историческим для Украины. Хотя в Альянсе заявляют, что членство Украины невозможно до конца войны, в Вильнюсе может быть принят четкий алгоритм вступления, а также согласованы механизмы безопасности до тех пор, пока Украина не станет частью НАТО.