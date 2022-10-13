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За два дні Росія завербувала майже 400 ув’язнених Башкирії для війни в Україні

Фото: за два дні Росія завербувала майже 400 ув’язнених Башкирії для війни в Україні (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Майже 400 ув'язнених однієї з виправних колоній у Башкирії погодились відправитись на війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що представники приватних військових компаній Росії продовжують вербувати ув’язнених для відправки на війну в Україну.

"За наявною інформацією, 11-12 жовтня, у виправній колонії №16 міста Салават республіки Башкортостан, було завербовано 385 в’язнів", - повідомляє Генштаб.

Раніше Генштаб повідомляв, що зі Ставропольського краю понад 650 ув'язнених погодились відправитись воювати проти України.

Окрім того, Росія хоче відправити 10 тисяч ув’язнених на війну.

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Війна Росії проти УкраїниГенштаб ВСУ