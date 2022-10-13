За два дня Россия завербовала почти 400 заключенных Башкирии для войны в Украине

Отмечается, что представители частных военных компаний России продолжают вербовать заключенных для отправки на войну в Украину.

"По имеющейся информации, 11-12 октября, в исправительной колонии №16 города Салават республики Башкортостан было завербовано 385 заключенных", - сообщает Генштаб.

Ранее Генштаб сообщал, что из Ставропольского края более 650 заключенных согласились отправиться воевать против Украины.

Кроме того, Россия хочет отправить 10 тысяч заключенных на войну.

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