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За два дня Россия завербовала почти 400 заключенных Башкирии для войны в Украине

Фото: за два дня Россия завербовала почти 400 заключенных Башкирии для войны в Украине (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Около 400 заключенных одной из исправительных колоний в Башкирии согласились отправиться на войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что представители частных военных компаний России продолжают вербовать заключенных для отправки на войну в Украину.

"По имеющейся информации, 11-12 октября, в исправительной колонии №16 города Салават республики Башкортостан было завербовано 385 заключенных", - сообщает Генштаб.

Ранее Генштаб сообщал, что из Ставропольского края более 650 заключенных согласились отправиться воевать против Украины.

Кроме того, Россия хочет отправить 10 тысяч заключенных на войну.

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Война России против УкраиныГенштаб ВСУ