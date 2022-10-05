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В Росії понад пів тисячі в’язнів погодилися поїхати на війну в Україну, - Генштаб

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Середа 05 жовтня 2022 19:11
В Росії понад пів тисячі в’язнів погодилися поїхати на війну в Україну, - Генштаб Фото: В Росії понад пів тисячі в’язнів погодилися поїхати на війну в Україну (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни продовжують вербувати в’язнів на війну в Україну. Зі Ставропольського краю понад 650 осіб погодились відправитись воювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Командування підрозділів російських окупаційних військ продовжує вербувати в’язнів з метою поповнення втрат особового складу", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, понад 650 в’язнів з виправних колоній суворого режиму Ставропольського краю погодилися взяти участь у бойових діях на території України.

Нагадаємо, що попри мобілізацію, РФ продовжує вербувати ув’язнених на війну.

Раніше наближений до оточення Путіна олігарх Євген Пригожин, засновник так званої ПВК "Вагнер" вербує в'язнів на війну в Україну під ультиматумами. Після чого "охочих" перекидають у зону бойових дій без підготовки.

Також РФ може зібрати 10 тисяч ув’язнених на війну, проте відчуватиметься нестача офіцерів.

Стало відомо, що ув’язнених з РФ направили на війну та розмістили на полігоні поблизу Тореза

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