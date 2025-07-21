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За два дні енергетики заживили домівки 34 тисяч родин, які були без світла, - ДТЕК

Фото: ДТЕК зажив домівки 34 тисяч родин за два дні, які були без світла (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

За дві дні енергетики ДТЕК відремонтували низку пошкоджень мереж та відновили електропостачання у понад 37 населених пунктах. Жителі Київської, Одеської та Донецької областей були знеструмлені через обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Зазначається, що попри постійні ворожі атаки та активні бойові дії на Донеччині, енергетики ДТЕК протягом останніх двох днів змогли повернути світло жителям 14 населених пунктів регіону. Знову з електропостачанням - понад 27 тисяч родин місцевих мешканців.

Також в ніч на 19 липня російські війська знов атакували Одещину та залишили без світла близько 1 тисячу домівок.

"Енергетики ДТЕК відразу приступили до аварійно-відновлюваних робіт щойно отримали дозвіл рятувальників та військових. До кінця дня світло повернули в усі знеструмлені оселі", - йдеться у повідомленні.

Водночас енергетики відновили світло для 6 тисяч родин у 22 населених пунктах Київської області, що напередодні постраждали від ворожих ударів.

Нагадаємо, минулого місяця енергетикам ДТЕК Ріната Ахметова вдалося відновити електропостачання у 443 тисячах домівок, що знеструмлювалися через обстріли в Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Київській областях та Києві.

Додамо, що у першому півріччі 2025 року компанія ДТЕК інвестувала близько 4 млрд грн у ремонти та відновлення теплоелектростанцій. Це більше, ніж за весь 2024 рік.

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ДТЕКОдесаДонецька областьКиївська областьВимкнення світла