Главная » Бизнес » Энергетика

За два дня ДТЭК вернул свет 160 тысячам семей после вражеских атак

Украина, Среда 26 ноября 2025 17:29
Фото: ДТЭК вернул свет 160 тысячам семей за два дня после атак РФ (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

В течение двух дней энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома почти 160 тысяч семей, чьи дома были обесточены из-за вражеских атак.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Отмечается, что враг продолжает обстреливать энергосистему, а энергетики - восстанавливать сети и оборудование.

В частности, на Днепропетровщине, за последние двое суток ремонтные бригады восстановили электроснабжение 69 тысяч домов жителей области.

На Киевщине в тот же период свет вернули в 43,5 тысяч домов. В свою очередь в Одесской области за 24 и 25 ноября электричество вернули для 26,7 тысяч семей.

Находилась под обстрелами и столица - за последние два дня энергетики вернули электроснабжение в 11,8 тысяч домов киевлян.

В свою очередь в Донецкой области, где так же продолжаются тяжелые бои, несмотря на все риски энергетикам удалось вернуть свет в 7,1 тысяч домов жителей прифронтового региона.

Энергетики несмотря на постоянную опасность продолжают работать над восстановлением сетей и оборудования.

Восстановление света энергетиками ДТЭК

Напомним, неделю назад ДТЭК Рината Ахметова вернул свет в дома более 800 тысяч семей, чьи дома были без электричества из-за вражеских обстрелов.

Как сообщалось, в прошлом месяце энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет почти 3 миллионам семей, чьи дома были без электроэнергии из-за ударов по энергетической инфраструктуре.

А в течение сентября энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 424 тысяч семей, чьи дома были обесточены в результате вражеских обстрелов.

