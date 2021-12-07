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Два часа переговоров и предупреждение Байдена для Путина. Итоги саммита президентов США и РФ

Автор: Ирина Гамерская

Саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина прошел сегодня, 7 декабря, в онлайн-формате. Среди тем встречи была Украина.

Подробнее о том, как прошли переговоры и о чем договорились Байден и Путин - в материале РБК-Украина ниже.

Что говорят в Белом доме

По результатам переговоров Байдена и Путина Белый дом выпустил короткий релиз. В частности, в опубликованном сообщении говорится о том, что Байден "

Переговоры заняли два часа

Онлайн-саммит Байдена и Путина продолжался два часа, трансляции беседы не было. Видео первых минут встречи, на которых стороны поприветствовали друг друга, опубликовала российская сторона. Далее переговоры продолжились за закрытой дверью.

Помимо Байдена участие в переговорах со стороны США принимали четыре человека, в частности, госсекретарь Энтони Блинкен.

Путин, в свою очередь, никого на переговоры не позвал.

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Отметим, переговоры Байдена и Путина прошли на фоне сообщений об угрозе эскалации ситуации в Украине. В частности, по данным украинской разведки, ситуация в стране может обостриться в конце января. Западеные СМИ со ссылкой на данные разведки сообщают, что Россия готовится к наступлению на Украину.

США перед переговорами согласовали позиции с партнерами. В частности, вчера состоялся телефонный разговор Блинкена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Байден же сегодня позвонил европейским партнерам, а также ожидается его звонок Зеленскому.

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