Два або навіть три тижні. Міноборони пояснило, як УБД можуть отримати додаткову відпустку

Українські військовослужбовці мають право на додаткову відпустку до 14 днів на рік, а військові з особливими заслугами перед Батьківщиною - до 21 дня.
РБК-Україна із посиланням на роз'яснення Міністерства оборони України розповідає, які умови надання додаткової відпустки для УБД.
Це право закріплене в законодавстві і гарантується пунктом 18 статті 101 Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
Відпустка:
Під час війни порядок її отримання має певні обмеження та особливості. Рішення ухвалює командир частини.
Військовий подає рапорт, який розглядається з урахуванням:
Відпустка надається одним періодом - ділити її на частини не можна.
До відпустки можуть додаватися 1-2 дні на проїзд в обидва боки (не більше двох діб в один кінець).
Надання можливе протягом календарного року з моменту набуття права - незалежно від того, скільки часу військовий відслужив у цьому році.
Така відпустка має накопичувальний характер. Під час звільнення військовослужбовець отримує грошову компенсацію за всі невикористані дні за попередні роки.
Винятки, коли компенсація не виплачується:
Військовий, який звільнився і працевлаштувався на цивільну роботу, продовжує мати право на цю додаткову відпустку - як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.
Раніше ми писали про те, що у серпні 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, який гарантує військовослужбовцям 15 днів щорічної відпустки, відновлює додаткові 14 днів для УБД та запроваджує навчальні відпустки для контрактників віком 18-24 років.