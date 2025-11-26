Две или даже три недели. Минобороны объяснило, как УБД могут получить дополнительный отпуск

Кто имеет право на дополнительный отпуск

Это право закреплено в законодательстве и гарантируется пунктом 18 статьи 101 Закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Отпуск:

составляет 14 календарных дней (или 21 день для лиц с особыми заслугами);

предоставляется с сохранением денежного обеспечения;

является дополнительным, то есть предоставляется сверх ежегодного основного отпуска.

Условия предоставления дополнительного отпуска для УБД (инфографика МОУ)

Как отпуск предоставляется во время военного положения

Во время войны порядок его получения имеет определенные ограничения и особенности. Решение принимает командир части.

Военный подает рапорт, который рассматривается с учетом:

боевой обстановки;

необходимости выполнения задач;

недопущения одновременного отсутствия более 30% личного состава подразделения.

Отпуск предоставляется одним периодом - делить его на части нельзя.

К отпуску могут добавляться 1-2 дня на проезд в обе стороны (не более двух суток в один конец).

Предоставление возможно в течение календарного года с момента приобретения права - независимо от того, сколько времени военный отслужил в этом году.

"Сгорают" ли неиспользованные дни

Такой отпуск имеет накопительный характер. При увольнении военнослужащий получает денежную компенсацию за все неиспользованные дни за предыдущие годы.

Исключения, когда компенсация не выплачивается:

увольнение по служебному несоответствию;

по обвинительному приговору суда;

из-за систематического невыполнения условий контракта.

Сохраняется ли право после увольнения со службы

Военный, который уволился и трудоустроился на гражданскую работу, продолжает иметь право на этот дополнительный отпуск - как по основному месту работы, так и по совместительству.

Нюансы предоставления дополнительного отпуска для УБД (инфографика МОУ)