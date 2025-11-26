Две или даже три недели. Минобороны объяснило, как УБД могут получить дополнительный отпуск

Украинские военнослужащие имеют право на дополнительный отпуск до 14 дней в год, а военные с особыми заслугами перед Родиной - до 21 дня.
РБК-Украина со ссылкой на разъяснения Министерства обороны Украины рассказывает, какие условия предоставления дополнительного отпуска для УБД.
Это право закреплено в законодательстве и гарантируется пунктом 18 статьи 101 Закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".
Отпуск:
Во время войны порядок его получения имеет определенные ограничения и особенности. Решение принимает командир части.
Военный подает рапорт, который рассматривается с учетом:
Отпуск предоставляется одним периодом - делить его на части нельзя.
К отпуску могут добавляться 1-2 дня на проезд в обе стороны (не более двух суток в один конец).
Предоставление возможно в течение календарного года с момента приобретения права - независимо от того, сколько времени военный отслужил в этом году.
Такой отпуск имеет накопительный характер. При увольнении военнослужащий получает денежную компенсацию за все неиспользованные дни за предыдущие годы.
Исключения, когда компенсация не выплачивается:
Военный, который уволился и трудоустроился на гражданскую работу, продолжает иметь право на этот дополнительный отпуск - как по основному месту работы, так и по совместительству.
Ранее мы писали о том, что в августе 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который гарантирует военнослужащим 15 дней ежегодного отпуска, восстанавливает дополнительные 14 дней для УБД и вводит учебные отпуска для контрактников в возрасте 18-24 лет.