Дуже цинічна й конкретна. Зеленський назвав мету Путіна на полі бою
Російський диктатор Володимир Путін має дуже цинічну і конкретну політичну мету на війні проти України. Заради цього він готовий покласти скільки завгодно своїх солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського.
"Ми маємо розуміти, що Путін зараз має дуже цинічну і конкретну політичну мету", - йдеться у заяві.
За словами президента, він готовий вбити скільки завгодно своїх людей, бо хоче на першу половину грудня показати хоча б якийсь тактичний результат.
"Тоді, коли планує оголосити про свої вибори", - сказав президент.
Бої за Авдіївку
Нагадаємо, у жовтні російські окупанти активізували наступ на Авдіївку. Ворог обстрілює місто та сусідні населені пункти.
Нещодавно у Генштабі повідомили, що в районі Авдіївки росіяни за підтримки авіації продовжують штурми, щоб оточити місто.
Зеленський сказав, що Росія вже втрачає під Авдіївкою і солдатів, і техніку швидше та масштабніше, ніж, зокрема, під Бахмутом.
Вибори президента в Росії
Ще в серпні поточного року прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Путіна переоберуть на наступний термін з результатом понад 90% голосів.
Як стверджувало Reuters, диктатор вирішив балотуватися на березневих президентських виборах, які дозволять йому залишатись при владі як мінімум до 2030 року.
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