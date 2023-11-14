Дуже цинічна й конкретна. Зеленський назвав мету Путіна на полі бою

Російський диктатор Володимир Путін має дуже цинічну і конкретну політичну мету на війні проти України. Заради цього він готовий покласти скільки завгодно своїх солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського .

"Ми маємо розуміти, що Путін зараз має дуже цинічну і конкретну політичну мету", - йдеться у заяві.

За словами президента, він готовий вбити скільки завгодно своїх людей, бо хоче на першу половину грудня показати хоча б якийсь тактичний результат.

"Тоді, коли планує оголосити про свої вибори", - сказав президент.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, у жовтні російські окупанти активізували наступ на Авдіївку. Ворог обстрілює місто та сусідні населені пункти.

Нещодавно у Генштабі повідомили, що в районі Авдіївки росіяни за підтримки авіації продовжують штурми, щоб оточити місто.

Зеленський сказав, що Росія вже втрачає під Авдіївкою і солдатів, і техніку швидше та масштабніше, ніж, зокрема, під Бахмутом.

Вибори президента в Росії

Ще в серпні поточного року прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Путіна переоберуть на наступний термін з результатом понад 90% голосів.

Як стверджувало Reuters, диктатор вирішив балотуватися на березневих президентських виборах, які дозволять йому залишатись при владі як мінімум до 2030 року.