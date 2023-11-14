Очень циничная и конкретная. Зеленский назвал цель Путина на поле боя
Российский диктатор Владимир Путин имеет очень циничную и конкретную политическую цель на войне против Украины. Ради этого он готов положить сколько угодно своих солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.
"Мы должны понимать, что Путин сейчас имеет очень циничную и конкретную политическую цель", - говорится в заявлении.
По словам президента, он готов убить сколько угодно своих людей, потому что хочет на первую половину декабря показать хотя бы какой-то тактический результат.
"Тогда, когда планирует объявить о своих выборах", - сказал президент.
Бои за Авдеевку
Напомним, в октябре российские оккупанты активизировали наступление на Авдеевку. Враг обстреливает город и соседние населенные пункты.
Недавно в Генштабе сообщили, что в районе Авдеевки россияне при поддержке авиации продолжают штурмы, чтобы оцепить город.
Зеленский сказал, что Россия уже теряет под Авдеевкой и солдат, и технику быстрее и масштабнее, чем, в частности, под Бахмутом.
Выборы президента в России
Еще в августе текущего года пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Путина переизберут на следующий срок с результатом более 90% голосов.
Как утверждало Reuters, диктатор решил баллотироваться на мартовских президентских выборах, которые позволят ему оставаться у власти как минимум до 2030 года.
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