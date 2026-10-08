Дуже тепла погода без опадів: синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні

Нагадаємо, раніше синоптики поділилися кліматичними особливостями жовтня в Україні - "традиційними" показниками та попереднім прогнозом на другий місяць осені 2026 року.

Також синоптик Наталка Діденко назвала 7 та 8 жовтня найтеплішими днями цього тижня.

А вже 9 жовтня, за прогнозом синоптиків, дощі пройдуть майже по всій Україні, крім сходу та південного сходу.