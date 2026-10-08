Очень теплая погода без осадков: синоптики дали прогноз в Украине сегодня

Напомним, ранее синоптики поделились климатическими особенностями октября в Украине - "традиционными" показателями и предварительным прогнозом на второй месяц осени 2026 года.

Также синоптик Наталья Диденко назвала 7 и 8 октября самыми теплыми днями этой недели.

А уже 9 октября, по прогнозу синоптиков, дожди пройдут почти по всей Украине, кроме востока и юго-востока.