Не дуже спекотно і з дощами: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні

Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. За прогнозом синоптиків, у більшості центральних регіонів, а також у Харківській, Одеській та Миколаївській областях місцями короткочасний дощ. Також очікується гроза.

На решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вдень буде від +19 до +24 градусів, на півдні та південному сході країни +27 +32 градуси.



Погода у Києві

У столиці України сьогодні вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві покажуть +21 +23 градуси.

