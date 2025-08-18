Не очень жарко и с дождями: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

Сегодня в Украине облачно с прояснениями. По прогнозу синоптиков, в большинстве центральных регионов, а также в Харьковской, Одесской и Николаевской областях местами кратковременный дождь. Также ожидается гроза.

На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха днем будет от +19 до +24 градусов, на юге и юго-востоке страны +27 +32 градуса.



Погода в Киеве

В столице Украины сегодня днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Столбики термометров в Киеве покажут +21 +23 градуса.

