RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Не очень жарко и с дождями: прогноз погоды на сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды 18 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 18 августа будет не очень жаркой, но в некоторых областях ожидается до +32 градусов. В ряде регионов - дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине облачно с прояснениями. По прогнозу синоптиков, в большинстве центральных регионов, а также в Харьковской, Одесской и Николаевской областях местами кратковременный дождь. Также ожидается гроза.

На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха днем будет от +19 до +24 градусов, на юге и юго-востоке страны +27 +32 градуса.

Погода в Киеве

В столице Украины сегодня днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Столбики термометров в Киеве покажут +21 +23 градуса.

 

Напомним, недавно руководитель направления "Вода" WWF-Украина рассказала, чем в Украине "болеют" реки.

Также эксперт объяснила, стоит ли восстанавливать Каховскую ГЭС, которую разрушили российские оккупанты.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогодаПогода в Киеве