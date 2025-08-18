Не дуже спекотно і з дощами: прогноз погоди на сьогодні
Погода в Україні 18 серпня буде не дуже спекотною, але у деяких областях очікується до +32 градусів. У низці регіонів - дощ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. За прогнозом синоптиків, у більшості центральних регіонів, а також у Харківській, Одеській та Миколаївській областях місцями короткочасний дощ. Також очікується гроза.
На решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря вдень буде від +19 до +24 градусів, на півдні та південному сході країни +27 +32 градуси.
Погода у Києві
У столиці України сьогодні вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Стовпчики термометрів у Києві покажуть +21 +23 градуси.
