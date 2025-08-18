ua en ru
Не дуже спекотно і з дощами: прогноз погоди на сьогодні

Україна , Понеділок 18 серпня 2025 07:00
Фото: синоптики дали прогноз погоди 18 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 18 серпня буде не дуже спекотною, але у деяких областях очікується до +32 градусів. У низці регіонів - дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. За прогнозом синоптиків, у більшості центральних регіонів, а також у Харківській, Одеській та Миколаївській областях місцями короткочасний дощ. Також очікується гроза.

На решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вдень буде від +19 до +24 градусів, на півдні та південному сході країни +27 +32 градуси.
Не дуже спекотно і з дощами: прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

У столиці України сьогодні вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві покажуть +21 +23 градуси.
Не дуже спекотно і з дощами: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, нещодавно керівниця напряму "Вода" WWF-Україна розповіла, чого в Україні "хворіють" річки.

Також експерт пояснила, чи варто відновлювати Каховську ГЕС, яку зруйнували російські окупанти.

