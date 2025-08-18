ua en ru
Не очень жарко и с дождями: прогноз погоды на сегодня

Украина, Понедельник 18 августа 2025 07:00
Не очень жарко и с дождями: прогноз погоды на сегодня
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 18 августа будет не очень жаркой, но в некоторых областях ожидается до +32 градусов. В ряде регионов - дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине облачно с прояснениями. По прогнозу синоптиков, в большинстве центральных регионов, а также в Харьковской, Одесской и Николаевской областях местами кратковременный дождь. Также ожидается гроза.

На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха днем будет от +19 до +24 градусов, на юге и юго-востоке страны +27 +32 градуса.
Не очень жарко и с дождями: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице Украины сегодня днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Столбики термометров в Киеве покажут +21 +23 градуса.
Не очень жарко и с дождями: прогноз погоды на сегодня

Напомним, недавно руководитель направления "Вода" WWF-Украина рассказала, чем в Украине "болеют" реки.

Также эксперт объяснила, стоит ли восстанавливать Каховскую ГЭС, которую разрушили российские оккупанты.

