Не очень жарко и с дождями: прогноз погоды на сегодня
Погода в Украине 18 августа будет не очень жаркой, но в некоторых областях ожидается до +32 градусов. В ряде регионов - дождь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине облачно с прояснениями. По прогнозу синоптиков, в большинстве центральных регионов, а также в Харьковской, Одесской и Николаевской областях местами кратковременный дождь. Также ожидается гроза.
На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха днем будет от +19 до +24 градусов, на юге и юго-востоке страны +27 +32 градуса.
Погода в Киеве
В столице Украины сегодня днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Столбики термометров в Киеве покажут +21 +23 градуса.
