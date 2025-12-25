"Дуже потужна робота": посол Ватикану сказав, скільки гуманітарної допомоги надали Україні

За словами архиєпископа, реалізується багато напрямків допомоги через ініціативи окремих людей, єпископів, католицьких організацій в Європі, Сполучених Штатах, і Південної Кореї.

"І деколи я чую, що навіть одна людина може привезти допомоги на 70-80 мільйонів доларів за 2-3 роки. Це теж дуже потужна робота", - зазначив посол Ватикану.

Окрім окремих людей та організацій, працюють над наданням допомоги також католицькі дієцезії, єпархії, парафії. Вони надають допомогу і для цивільного населення, і для військовослужбовців.

Привозять не тільки ліки та обладнання для лікарень - також в списку допомоги їжа, вода, автомобілі, одяг. Надаються приміщення для відпочинку, спеціальні вагончики для прання та душу.

"Це теж служить і для військових, і для цивільних людей. І коли ми намагаємося мати загальну статистику, не є легко зрозуміти, скільки таких проєктів є, тому що є Карітас Україна, Карітас-Спес, є проєкти різних дієцезій, є проєкти монашеських згромаджень, є проєкти кардинала Краєвського, є особисті проєкти різні", - пояснив Кульбокас.

За його словами, за майже чотири роки війни допомоги, яку можна порахувати в грошовому еквіваленті, було надано приблизно на мільярд доларів без урахування приміщень, які передала католицька церква. Останні розташовані переважним чином в західних регіонах, в Зарваниці, на Закарпатті, в Самбірській єпархії, у Львівській єпархії - там приймають біженців та переселенців.

"Деколи ти не можеш цього порахувати грошима. Це просто гуманітарна допомога. Але все це, що можна порахувати грошима, я загальну таку суму назвав - це більш-менш мільярд доларів", - резюмував Кульбокас.