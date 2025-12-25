"Очень мощная работа": посол Ватикана сказал, сколько гуманитарной помощи передали Украине

По словам архиепископа, реализуется много направлений помощи через инициативы отдельных людей, епископов, католических организаций в Европе, Соединенных Штатах, и Южной Корее.

"И порой я слышу, что даже один человек может привезти помощи на 70-80 миллионов долларов за 2-3 года. Это тоже очень мощная работа", - отметил посол Ватикана.

Кроме отдельных людей и организаций, работают над оказанием помощи также католические диецезии, епархии, приходы. Они оказывают помощь и для гражданского населения, и для военнослужащих.

Привозят не только лекарства и оборудование для больниц - также в списке помощи еда, вода, автомобили, одежда. Предоставляются помещения для отдыха, специальные вагончики для стирки и душа.

"Это тоже служит и для военных, и для гражданских людей. И когда мы пытаемся иметь общую статистику, не легко понять, сколько таких проектов есть, потому что есть Каритас Украина, Каритас-Спес, есть проекты разных диецезий, есть проекты монашеских конгрегаций, есть проекты кардинала Краевского, есть личные проекты разные", - пояснил Кульбокас.

По его словам, за почти четыре года войны помощи, которую можно посчитать в денежном эквиваленте, было предоставлено примерно на миллиард долларов без учета помещений, которые передала католическая церковь. Последние расположены преимущественно в западных регионах, в Зарванице, на Закарпатье, в Самборской епархии, во Львовской епархии - там принимают беженцев и переселенцев.

"Иногда ты не можешь этого посчитать деньгами. Это просто гуманитарная помощь. Но все это, что можно посчитать деньгами, я общую такую сумму назвал - это более-менее миллиард долларов", - резюмировал Кульбокас.