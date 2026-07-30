Дурова внесли до переліку терористів та екстремістів у Росії

Реєстр "Росфінмоніторингу" оновився сьогодні. Ім'я Дурова позначене зірочкою - це означає, що щодо нього порушено справу за статтею про тероризм.

Згідно із законодавством країни-агресорки, банки заморожують кошти та призупиняють обслуговування осіб, включених до цього списку.

Нагадаємо, раніше в Росії засновнику Telegram Павлу Дурову висунули обвинувачення за статтею про сприяння тероризму. Крім того, його оголосили в міжнародний розшук.

Що відомо про Дурова

Павло Дуров - російський програміст, підприємець і мільярдер, який здобув найбільшу популярність як засновник месенджера Telegram.

У 2006 році він створив соціальну мережу "ВКонтакте" (VK), яка згодом стала найпопулярнішою платформою такого типу в Росії.

Однак у 2014 році Дуров залишив країну після конфлікту з російською владою та втрати контролю над компанією. За його словами, причиною стали вимоги спецслужб РФ надати доступ до даних користувачів і обмежити діяльність опозиційних спільнот, які він відмовився виконувати.

Ще у 2013 році разом із братом Миколою Дуровим він заснував Telegram, який нині є одним із найпопулярніших месенджерів у світі.

У серпні 2024 року Дурова затримали у Франції. Там йому висунули обвинувачення, пов'язані з неналежною модерацією незаконного контенту в Telegram. Згодом підприємця звільнили під заставу.