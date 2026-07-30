Дурова внесли до переліку терористів та екстремістів у Росії

Засновника Telegram Павла Дурова офіційно внесли до переліку фізичних осіб, щодо яких є відомості про їхню причетність до екстремістської діяльності або тероризму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Росфінмоніторинг".
Реєстр "Росфінмоніторингу" оновився сьогодні. Ім'я Дурова позначене зірочкою - це означає, що щодо нього порушено справу за статтею про тероризм.
Згідно із законодавством країни-агресорки, банки заморожують кошти та призупиняють обслуговування осіб, включених до цього списку.
Нагадаємо, раніше в Росії засновнику Telegram Павлу Дурову висунули обвинувачення за статтею про сприяння тероризму. Крім того, його оголосили в міжнародний розшук.
Павло Дуров - російський програміст, підприємець і мільярдер, який здобув найбільшу популярність як засновник месенджера Telegram.
У 2006 році він створив соціальну мережу "ВКонтакте" (VK), яка згодом стала найпопулярнішою платформою такого типу в Росії.
Однак у 2014 році Дуров залишив країну після конфлікту з російською владою та втрати контролю над компанією. За його словами, причиною стали вимоги спецслужб РФ надати доступ до даних користувачів і обмежити діяльність опозиційних спільнот, які він відмовився виконувати.
Ще у 2013 році разом із братом Миколою Дуровим він заснував Telegram, який нині є одним із найпопулярніших месенджерів у світі.
У серпні 2024 року Дурова затримали у Франції. Там йому висунули обвинувачення, пов'язані з неналежною модерацією незаконного контенту в Telegram. Згодом підприємця звільнили під заставу.
Зазначимо, що засновник Telegram публічно звертався до оператора доменної зони .me після того, як адреса t.me несподівано зникла із системи DNS. За словами Дурова, це сталося через санкційні вимоги США.