Дурова передали до суду. Йому мають висунути обвинувачення, - Le Figaro

Генерального директора Telegram Павла Дурова, якого нещодавно затримали у Франції , передали до суду. Можливо, йому пред'являть обвинувачення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

Як нагадує видання, Дурова звинувачують у тому, що він не вживав жодних заходів щодо поширення злочинного контенту в Telegram.

"Поліція зняла арешт з керівника Telegram Павла Дурова, заарештованого за дванадцять злочинів, пов'язаних з організованою злочинністю, в середині дня в середу (28 серпня, - ред.)", - пише Le Figaro.

Звинувачення проти генерального директора Telegram включають:

відмову надати інформацію, необхідну для перехоплення, дозволеного законом;

співучасть у правопорушеннях і злочинах, організованих на платформі. Мова йде про торгівлю наркотиками, дитячу порнографію, шахрайство та організоване відмивання грошей;

надання криптографічних послуг для забезпечення конфіденційності без належного декларування.

Затримання Дурова

24 серпня ввечері в аеропорту під Парижем затримали Павла Дурова, засновника Telegram. Його підозрюють у серйозних правопорушеннях, які стосуються відмивання грошей, тероризму і шахрайства.

Telegram заперечує ці звинувачення, наголошуючи, що компанія дотримується всіх вимог європейського законодавства і що Дуров не винен.

Більше деталей про затримання можна знайти в статті РБК-Україна.