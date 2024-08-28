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Дурова передали до суду. Йому мають висунути обвинувачення, - Le Figaro

Середа 28 серпня 2024 16:24
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Дурова передали до суду. Йому мають висунути обвинувачення, - Le Figaro Фото: Павло Дуров, генеральний директор Telegram (instagram.com_durov )
Автор: Сергій Пишкін

Генерального директора Telegram Павла Дурова, якого нещодавно затримали у Франції, передали до суду. Можливо, йому пред'являть обвинувачення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Як нагадує видання, Дурова звинувачують у тому, що він не вживав жодних заходів щодо поширення злочинного контенту в Telegram.

"Поліція зняла арешт з керівника Telegram Павла Дурова, заарештованого за дванадцять злочинів, пов'язаних з організованою злочинністю, в середині дня в середу (28 серпня, - ред.)", - пише Le Figaro.

Звинувачення проти генерального директора Telegram включають:

  • відмову надати інформацію, необхідну для перехоплення, дозволеного законом;
  • співучасть у правопорушеннях і злочинах, організованих на платформі. Мова йде про торгівлю наркотиками, дитячу порнографію, шахрайство та організоване відмивання грошей;
  • надання криптографічних послуг для забезпечення конфіденційності без належного декларування.

Затримання Дурова

24 серпня ввечері в аеропорту під Парижем затримали Павла Дурова, засновника Telegram. Його підозрюють у серйозних правопорушеннях, які стосуються відмивання грошей, тероризму і шахрайства.

Telegram заперечує ці звинувачення, наголошуючи, що компанія дотримується всіх вимог європейського законодавства і що Дуров не винен.

Більше деталей про затримання можна знайти в статті РБК-Україна.

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