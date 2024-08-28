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Дурова передали в суд. Ему должны предъявить обвинения, - Le Figaro

Среда 28 августа 2024 16:24
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Дурова передали в суд. Ему должны предъявить обвинения, - Le Figaro Фото: Павел Дуров, генеральный директор Telegram (facebook.com/durov)
Автор: Сергей Пышкин

Генерального директора Telegram Павла Дурова, которого недавно задержали во Франции, передали в суд. Возможно, ему предъявят обвинения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Как напоминает издание, Дурова обвиняют в том, что он не принимал никаких мер по распространению преступного контента в Telegram.

"Полиция сняла арест с руководителя Telegram Павла Дурова, арестованного за двенадцать преступлений, связанных с организованной преступностью, в середине дня в среду (28 августа, - ред.)", - пишет Le Figaro.

Обвинения против генерального директора Telegram включают:

  • отказ предоставить информацию, необходимую для перехвата, разрешенного законом;
  • соучастие в правонарушениях и преступлениях, организованных на платформе. Речь идет о торговле наркотиками, детской порнографии, мошенничестве и организованном отмывании денег;
  • предоставление криптографических услуг для обеспечения конфиденциальности без надлежащего декларирования.

Задержание Дурова

24 августа вечером в аэропорту под Парижем задержали Павла Дурова, основателя Telegram. Его подозревают в серьезных правонарушениях, которые касаются отмывания денег, терроризма и мошенничества.

Telegram отрицает эти обвинения, подчеркивая, что компания соблюдает все требования европейского законодательства и что Дуров не виноват.

Больше деталей о задержании можно найти в статье РБК-Украина.

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