"Не бачу жодної інтриги". Зірковий мегачемпіон впевнено назвав переможця реваншу Усик – Дюбуа

Американський боксер Теренс Кроуфорд, який є чемпіоном світу у чотирьох вагових категоріях, зробив безапеляційний прогноз на майбутній реванш у надважкій вазі між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа.

Прогноз від Теренса

"Я не бачу тут жодної інтриги. У мене немає жодних сумнівів, хто переможе в реванші. Це Усик – без варіантів", - заявив Кроуфорд.

Він також висловив свою думку щодо суперечливого епізоду першої зустрічі суперників на рингу, коли після удару Дюбуа українець присів на підлогу.

"У першому поєдинку був удар нижче поясу, і рефері вчинив правильно, давши Олександру час на відновлення. Усик тоді переміг і зробить це знову", – додав американець.

Чому думка Кроуфорда важлива

Кроуфорд, відомий під прізвиськом "Буд", є одним із найуспішніших боксерів сучасності. Він досяг статусу абсолютного чемпіона світу у двох вагових категоріях – першій напівсередній та напівсередній.

Через це його порівнюють з Усиком: обидва боксери "зачистили" свої дивізіони і переписали історію.

Тепер українець має шанс стати двічі абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі, чого не вдавалося ще нікому в історії боксу.

Кроуфорда порівнюють з Усиком (фото: instagram.com/tbudcrawford)