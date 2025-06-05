"Не бачу жодної інтриги". Зірковий мегачемпіон впевнено назвав переможця реваншу Усик – Дюбуа
Американський боксер Теренс Кроуфорд, який є чемпіоном світу у чотирьох вагових категоріях, зробив безапеляційний прогноз на майбутній реванш у надважкій вазі між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю боксера Ring Champs with Ak & Barak.
Прогноз від Теренса
"Я не бачу тут жодної інтриги. У мене немає жодних сумнівів, хто переможе в реванші. Це Усик – без варіантів", - заявив Кроуфорд.
Він також висловив свою думку щодо суперечливого епізоду першої зустрічі суперників на рингу, коли після удару Дюбуа українець присів на підлогу.
"У першому поєдинку був удар нижче поясу, і рефері вчинив правильно, давши Олександру час на відновлення. Усик тоді переміг і зробить це знову", – додав американець.
Чому думка Кроуфорда важлива
Кроуфорд, відомий під прізвиськом "Буд", є одним із найуспішніших боксерів сучасності. Він досяг статусу абсолютного чемпіона світу у двох вагових категоріях – першій напівсередній та напівсередній.
Через це його порівнюють з Усиком: обидва боксери "зачистили" свої дивізіони і переписали історію.
Тепер українець має шанс стати двічі абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі, чого не вдавалося ще нікому в історії боксу.
Кроуфорда порівнюють з Усиком (фото: instagram.com/tbudcrawford)
Коли і де відбудеться реванш
Другий поєдинок між Усиком та Дюбуа пройде 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Це буде одна з наймасштабніших боксерських подій року. Початок головного бою вечора – орієнтовно о 22:00 за київським часом.
Реванш стане вирішальним для визначення абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Зараз Усик володіє поясами WBA, WBO та WBC. У власності Дюбуа – титул IBF, від якого рік тому добровільно відмовився українець.
Раніше Усик повідомив Паркеру, коли той зможе розраховувати на чемпіонський бій.
Також писали, що Усик розглядає можливість завершити кар'єру несподіваним боєм за межами боксерського рингу.