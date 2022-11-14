"Думаю, там партизани": Арестович розповів про бойові дії в Олешках та Голій Пристані

В окупованих Олешках та Голій Пристані (Херсонська область) регулярно лунає стрілянина з автоматичної зброї, а також була знищена батарея реактивних систем залпового вогню "Град".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".
"Тепер дивимось Херсон і переносимося на Голу Пристань... І Олешки, які прямо навпроти Херсона. Ось злі язики кажуть, що там творяться страшні речі", - йдеться у заяві.
За словами Арестовича, в цих населених пунктах постійно автоматна стрілянина, знищена батарея "Градів" з охороною повністю та "закошмарені" окремі машини, і патрулі, що гуляють там.
"Там постійно щось трапляється вже протягом доби. Думаю, там партизани", - додав Арестович.
Окуповані Олешки та Гола Пристань Херсонської області розташовані на лівому березі Дніпра. Відстань до звільненого Херсону сягає від 7 до 14 кілометрів.
Нагадаємо, що у Херсонській області вночі був зруйнований готельний комплекс в с. Раденськ. Там базувалися окупанти.
Україна продовжить боротися і не прийме жодних переговорів з РФ, допоки окупаційні війська все ще перебувають на її території. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
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