"Думаю, там партизаны": Арестович рассказал о боевых действиях в Олешках и Голой Пристани

В оккупированных Олешках и Голой Пристани (Херсонская область) регулярно раздается стрельба из автоматического оружия, а также была уничтожена батарея реактивных систем залпового огня "Град".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".
"Теперь смотрим Херсон и переносимся на Голую Пристань... И Олешки, которые прямо напротив Херсона. Вот злые языки говорят, что там творятся страшные вещи", - говорится в заявлении.
По словам Арестовича, в этих населенных пунктах постоянно автоматная стрельба, уничтожена батарея "Градов" с охраной полностью и "закошмаренные" отдельные машины, и гуляющие там патрули.
"Там постоянно что-то случается уже сутки. Думаю, там партизаны", - добавил Арестович.
Оккупированные Олешки и Голая Пристань Херсонской области расположены на левом берегу Днепра. Расстояние до освобожденного Херсона составляет от 7 до 14 километров.
Напомним, что в Херсонской области ночью был разрушен гостиничный комплекс в с. Раденск. Там базировались оккупанты.
Украина продолжит бороться и не примет никаких переговоров с РФ, пока оккупационные войска все еще находятся на ее территории. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
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