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Вибухало дві години. У Херсонській області знищили готель, де були окупанти

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Херсонська область, П'ятниця 04 листопада 2022 11:38
Вибухало дві години. У Херсонській області знищили готель, де були окупанти Фото: в Херсонській області знищили готель, де були окупанти (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У Херсонській області вночі був зруйнований готельний комплекс в с. Раденськ. Там базувалися окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера міста Олешки Євгена Рищука.

"Сьогодні вночі було відпрацювання готельного комплексу "Золотий Фазан" поблизу с.Раденськ Олешківського району Херсонської області, зафіксовано влучання, протягом двох годин була детонація", - написав Рищук.

За його словами, інформації щодо кількості ураженої техніки та особового складу поки немає, однак "місцеве населення близько не підпускають".

"За попередніми свідченнями комплекс зруйнований повністю", - додав Рищук.

Вибухало дві години. У Херсонській області знищили готель, де були окупанти

Нагадаємо, вчора наші військові підняли прапор України над селом Мала Сейдеминуха у Херсонській області.

Додамо, раніше в Пентагоні заявили, що ЗСУ можуть повернути Херсон під свій контроль, оскільки вони працюють ефективно та методично.

Також ми писали, що так звана окупаційна "влада" Херсонської області заявила про "завершення евакуації" з правого берега Дніпра.

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